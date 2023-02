MacBook Air M2: con lo sconto del 18% non puoi lasciartelo sfuggire

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa relativa ad uno dei laptop più incredibili del momento. Stiamo parlando del MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 che si porta a casa con il 18% di sconto sul prezzo di listino. Lo sconto è davvero elevato quindi vi consigliamo di approfittarne prima che termini la promozione o prima che finiscano le scorte su Amazon. In poche parole, da 1529,00€ lo pagherete solo 1252,16€ e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo.

MacBook Air (2022): non lasciatevelo sfuggire

La consegna sarà celere quindi in pochissimi giorni il prodotto arriverà a casa vostra o presso il domicilio da voi designato. Potrete anche scegliere di farlo recapitare in uno dei tanti Amazon Hub Locker presenti sul territorio nostrano (vi basterà scegliere quello per voi più congeniale in fase di checkout dell’ordine e il gioco sarà fatto).

Amazon vi darà la possibilità di dilazionare il pagamento del portatile in comode rate con il sistema interno in cinque rate a tasso zero o con il servizio esterno di Cofidis (basta il codice fiscale, la carta d’identità). Dulcis in fundo, avrete la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto dell’articolo.

Il costruttore vi darà un anno di garanzia valido presso qualsiasi Apple Store del mondo; altresì potrete godere dell’assistenza tecnica gratuita attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, con gli operatori del sito.

Questo laptop è davvero eccezionale; dispone di un’autonomia strepitosa grazie alla batteria capiente inserita all’interno, ma non solo. C’è il processore Apple Silicon M2 con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage con SSD super veloce all’interno. Ci troviamo di fronte ad un best buy assoluto che pagate solo 1253,16€ al posto di 1529,00€. Approfittatene adesso prima che termini l’offerta; potrebbe scadere da un momento all’altro e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.