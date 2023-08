MacBook Air M2 15" in super offerta a 1.499 euro e Gift Card da 250 euro in regalo

Se sei appena tornato dalle vacanze, forse potresti esserti perso una delle offerte più interessanti di quest’estate, vale a dire la promo Back to School di MediaWorld, grazie alla quale puoi ottenere in regalo una Gift Card del valore massimo di 250 euro in base al prodotto che acquisti sul sito ufficiale.

Proprio per questo ti invitiamo a prendere in considerazione la maxi offerta sul nuovo MacBook Air M2 da 15 pollici, in vendita a 1.499 euro anziché 1.649 euro. Non solo risparmi 150 euro sul prezzo consigliato, ma ricevi in regalo anche una Gift Card MediaWorld da 250 euro, con la quale poter poi comprare un qualsiasi altro articolo sul sito mediaworld.it.

MacBook Air M2 da 15 pollici: da MediaWorld conviene

Il modello in offerta è il nuovo MacBook Air da 15 pollici di quest’anno, con processore Apple M2 8 core in accoppiata con un’unità SSD da 256 GB, 8 GB di RAM e la scheda grafica proprietaria da 10 core.

Acquistandolo sul sito di MediaWorld, puoi beneficiare inoltre di innumerevoli servizi esclusivi: 3 mesi di prova gratuita ad Apple TV+, 4 mesi gratis di Apple Music, 3 mesi gratis di Apple Fitness+ e 4 mesi gratuiti di Apple Arcade.

Ricordati di scegliere l’opzione Ritiro in negozio, così da non pagare le spese di spedizione. Dopo aver aggiunto al carrello l’articolo, seleziona il negozio MediaWorld più vicino a casa tua e controlla la data di consegna.

La Gift Card ti verrà consegnata direttamente via email 15 giorni dopo l’acquisto del MacBook Air M2.

Approfitta quindi della doppia promo di MediaWorld per risparmiare 150 euro sul prezzo di vendita consigliato e ricevere in regalo una Gift Card da 250 euro, con la quale poter acquistare un qualsiasi altro prodotto in vendita su mediaworld.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.