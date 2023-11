MacBook Air M1al MINIMO STORICO: è l'offerta top del Black Friday di Amazon

Il MacBook Air con chip M1 continua ad essere il modello di riferimento della gamma MacBook, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Con la nuova offerta Amazon per il Black Friday è ora possibile acquistare il notebook di Apple al nuovo prezzo minimo storico per lo store. Il MacBook Air con M1, in questo momento, è disponibile al prezzo scontato di 799 euro. Per accedere all’offerta, valida solo per alcune colorazioni, è necessario seguire il link qui di sotto. La promozione potrebbe terminare a breve.

MacBook Air M1: a questo prezzo è l’offerta imperdibile del Black Friday

Il MacBook Air M1 è sempre il punto di riferimento per chi è alla ricerca di un nuovo notebook. Tra le specifiche troviamo l’ottimo chip M1 a cui si affiancano 8 GB di memoria condivisa, 256 GB di SSD e un display da 13,3 pollici. Da notare anche una tastiera retroilluminata con layout italiano e il sistema operativo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 799 euro. Il notebook è disponibile al nuovo prezzo minimo storico per lo store e rappresenta, in questo momento, un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un laptop veloce, efficiente e con un rapporto qualità/prezzo elevato. Per accedere alla promozione basta cliccare sul box qui di sotto e aggiungere il MacBook al carrello. L’offerta dovrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.