MacBook Air M1 torna in offerta su Amazon ed è sempre un OTTIMO ACQUISTO (-27%)

Il MacBook Air con chip M1 continua a essere un ottimo acquisto, con un rapporto qualità/prezzo anche superiore al modello con M2. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il laptop di Apple con un prezzo scontato di 899 euro (-27%) oltre che con possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito. La promozione vale solo per alcune colorazioni del notebook. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

MacBook Air con M1 in offerta su Amazon: è un best buy

Il MacBook Air è sempre di più il notebook da comprare, in particolare nella versione con chip M1, più economica ma non per questo meno interessante della versione con chip M2. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 13 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD oltre a una tastiera retroilluminata con layout italiano.

Il segreto del successo di questo notebook è rappresentato dal chip M1, in grado di abbinare prestazioni eccellenti e consumi ridotti, in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi il sistema operativo macOS, con tutto quello che serve per un utilizzo completo e senza limitazioni del laptop.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 899 euro. Il notebook di Apple è ora disponibile in pronta consegna e può essere acquistato anche con pagamento in 5 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le unità disponibili sono poche e, quindi, per sfruttare l’offerta conviene completare subito l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.