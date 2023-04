MacBook Air M1 su ePRICE a un prezzo SCONTATISSIMO

Il MacBook Air M1 è stato ribattezzato più volte come il MacBook con i super poteri. Merito del rivoluzionario processore M1 di Apple, l’ultima meraviglia progettata dalla casa di Cupertino per i suoi computer. A beneficiarne è stata propria la linea Air, ancora oggi imbattibile per rapporto qualità-prezzo. A maggior ragione in queste ultime ore, con ePRICE che ha scelto di andare all-in sul modello M1 offrendolo a 862 euro, nonostante un prezzo consigliato di 1.100 euro. Inutile che vi diciamo come sia l’offerta del giorno, giusto?

MacBook Air M1 in sconto del 22% su ePRICE

Un’offerta esagerata. Se stai controllando da un po’ il prezzo del MacBook Air M1 in rete, saprai bene che solitamente la promo migliore è associata al prezzo di 899 euro. Con ePRICE risparmieresti quindi quasi 40 euro sulla migliore offerta degli altri store online, su tutti Amazon, senza rinunciare ai vantaggi più meritevoli di nota, come la spedizione gratuita e il pagamento rateale.

Per usufruire della consegna gratis e dell’opzione di pagamento in tre rate non occorre alcun account ePRICE né tantomeno una carta di credito. Per beneficiare delle tre rate, con l’aggiunta di una piccola commissione pari a 11 euro, è sufficiente aggiungere al carrello l’articolo e selezionare la modalità di pagamento rateale anziché quella in un’unica soluzione.

Il modello in offerta è il MacBook Air M1 da 13″ con disco SSD da 256 GB e 8 GB di RAM, su cui gira il sistema operativo macOS Big Sur.

Cogli al volo la super offerta di ePRICE sul MacBook Air M1 per risparmiare qualcosa come 238 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

