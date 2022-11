MacBook Air M1 o M2? Quale scegliere in questi giorni?

Se state cercando un nuovo laptop per il vostro studio, per l’editing video, per la grafica, per l’università, per fare la tesi, vogliamo consigliarvi i portatili fanless di Apple. Parliamo del MacBook Air (M1) del 2020 e del MacBook Air (M2) di quest’anno. Quale scegliere fra i due? Cerchiamo di capirlo insieme.

Prima di procedere dobbiamo ricordarvi che questi due device vanno spesso in sconto anche se quello del 2020 tende ad essere spesso sold out e/o introvabile. Per esempio, adesso non è più disponibile su Amazon mentre l’Air del 2022 si trova a 1699,00€ nella sua versione con ben 512 GB di Storage e 8 GB di memoria RAM. A nostro avviso è quella da preferire.

Già questo dovrebbe darvi una risposta ma c’è da dire sono due Beats Buy entrambi. Forse la nostra scelta più sensata si orienta sul nuovo arrivato perché ha anche un design rinnovato, uno schermo LCD IPS da 13,6″ contro i 13,3″ del 2020 e c’è la porta MagSafe per la ricarica. Non di meno, il SoC Apple Silicon M2 promette performance più elevate.

MacBook Air (2022): il miglior laptop

Il MacBook Air (2022) si porta a casa con un prezzo vantaggiosissimo. Il device infatti, ha molte caratteristiche di punta eccellenti. Con il SoC M2 poi, si può eseguire l’editing dei video in 4K HDR su FinalCut Pro o Adobe Premiere Pro. Il chip rende il laptop semplicemente perfetto per i giovani professionisti dell’immagine o per tutti i video editor che necessitano di una macchina performance con cui lavorare in mobilità e che sia dotata, soprattutto, di una batteria capiente.

Insomma, a 1699,00€ questo portatile è un Best Buy assoluto: tanto spazio all’interno, bel design (disponibile in quattro colorazioni elegantissime), monitor di qualità, processore premium, RAM veloce e autonomia infinita. Non pensateci troppo; il risparmio rispetto al prezzo di listino (1879,00€) è molto alto. Ricordatevi che le spese di spedizione sono gratuite.

