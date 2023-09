MacBook Air M1 in offerta a 854€: a questo prezzo NON HA RIVALI

Il MacBook Air con chip M1 è il notebook da comprare oggi: grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto SETTEMBRE2023, infatti, è possibile acquistare il laptop di Apple con un prezzo scontato di appena 854 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M1 in offerta: a questo prezzo è un best buy assoluto

Il MacBook Air con chip M1 è il notebook su cui puntare oggi, soprattutto al prezzo a cui viene proposto. Si tratta, infatti, di un laptop molto più conveniente rispetto alla versione con M2, ben più costosa. Il chip M1 è il segreto del successo di questo MacBook.

Tra le specifiche troviamo anche un display da 13 pollici, senza il discutibile notch che caratterizza il modello con M2, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD oltre che con una tastiera retroilluminata. Il notebook è dotato del sistema operativo macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Il MacBook Air con M1 è, quindi, un notebook completo, veloce ed efficiente, in grado di garantire potenza e autonomia. In questo momento, quindi, si tratta del modello su cui puntare per ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare il MacBook Air con chip M1 al prezzo scontato di 854 euro, con possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.