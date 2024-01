MacBook Air M1 in offerta a 797€: è un BEST BUY assoluto (anche a rate)

Il MacBook Air con chip M1 continua ad essere il punto di riferimento del settore dei notebook, molto più anche della versione con M2 grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto CASA24, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto per ottenere 50 euro di sconto, è possibile portarsi a casa il MacBook Air M1 con un prezzo scontato di 797 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le unità disponibili all’acquisto sono poche e la promozione potrebbe terminare a breve.

MacBook Air M1: a questo prezzo è imperdibile

Il MacBook Air è dotato del potente chip M1, in grado di garantire velocità ed efficienza, oltre che di un display da 13 pollici, senza il notch presente sui modelli con M2. Da notare anche 8 GB di memoria condivisa e 256 GB di SSD. C’è, naturalmente, il sistema operativo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. La tastiera ha layout italiano ed è retroilluminata.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto CASA24 (che garantisce uno sconto extra di 50 euro) è possibile acquistare il MacBook Air M1 con un prezzo scontato di 797 euro e con la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi. Il notebook è disponibile con consegna gratuita, tramite il link riportato qui di sotto. La promozione potrebbe terminare a breve: le unità disponibili, infatti, sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.