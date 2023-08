MacBook Air M1: con QUEST'OFFERTA si conferma il BEST BUY di Amazon

Siamo oramai entrati nel periodo di “Back to School” e per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook c’è oggi una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il MacBook Air con chip M1 è disponibile al prezzo scontato di 899 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili (pagando con carta di debito) per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

MacBook Air con M1: a questo prezzo su Amazon è sempre un best buy

Il MacBook Air con chip M1 continua a essere il miglior MacBook sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Grazie al chip M1 e a un prezzo sempre più accessibile, infatti, il MacBook Air è il modello giusto da comprare per un utilizzo a 360 gradi del notebook. Tra le specifiche, oltre al potente ed efficiente chip M1, troviamo un display da 13 pollici a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è anche una tastiera retroilluminata con layout italiano. Lato software, invece, troviamo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air con chip M1 al prezzo scontato di 899 euro. A disposizione degli utenti interessati all’acquisto ci sono diverse colorazioni. In questo modo, scegliere la versione giusta diventa ancora più semplice. In più, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.