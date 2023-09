MacBook Air M1: con QUEST'OFFERTA costa 854€ (anche a rate)

Il MacBook Air è il notebook del momento e la versione con chip M1 continua a essere il “best buy” per la maggior parte degli utenti, in particolare grazie a questa nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 854 euro, grazie al codice SETTEMBRE2023. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M1: a questo prezzo è un best buy assoluto

Il MacBook Air con chip M1 è il computer da comprare: veloce, efficiente e con tutte le funzionalità adatta a chi ha bisogno di lavorare e studiare con il computer. Il chip M1 è il segreto del successo del modello e non ha nulla da invidiare al chip M2, montato sulla nuova generazione, ben più costosa.

Questa versione del MacBook è dotata anche di un display Retina da 13,3 pollici oltre che di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è poi una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è, invece, macOS, sempre aggiornato con tutte le ultime novità introdotte da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 854 euro. Con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto pagando in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Si tratta di una promozione “lampo”. Lo sconto, garantito anche dall’aggiunta del codice coupon SETTEMBRE2023, è destinato a durare solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.