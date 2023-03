MacBook Air M1: con QUEST'OFFERTA bastano 807€, è il nuovo MINIMO STORICO

Il MacBook Air con chip M1 continua ad essere il punto di riferimento assoluto del mercato dei notebook e con la nuova offerta eBay diventa ancora più conveniente, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico. Il laptop di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 807 euro.

Per raggiungere questo prezzo è sufficiente utilizzare il coupon MARZO23 che garantisce uno sconto aggiuntivo del 10%. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, sarà possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Si tratta di un’occasione unica per acquistare un MacBook ad un prezzo ridottisimo.

Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

MacBook Air con M1: è un Best Buy assoluto con questa nuova offerta

Il MacBook Air ha tutto quello che serve per diventare il notebook su cui puntare. Il chip M1 abbina potenza ed efficienza, con una combinazione davvero incredibile, ed è supportato da 8 GB di RAM e 256 GB SSD. Il display, invece, è da 13 pollici.

Da notare che il MacBook Air con M1, a differenza dei più recenti modelli con M2, conserva il design iconico della linea MacBook, senza il discutibile notch sul display. Il sistema operativo è, naturalmente, macOS, sempre aggiornato e pienamente supportato da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air con chip M1 al prezzo scontato di 807 euro. Si tratta di una promozione imperdibile che consente di acquistare uno dei migliori notebook sul mercato al suo nuovo minimo storico. Pagando con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate. Ecco il link per l’offerta:

