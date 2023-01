MacBook Air M1: a QUESTO PREZZO è il notebook giusto DA PRENDERE (-21%)

Il best seller del mercato notebook torna in offerta: su Amazon, infatti, è nuovamente disponibile in sconto l’ottimo MacBook Air con M1, vero e proprio punto di riferimento del settore per chi cerca un notebook potente, in tutti i contesti di utilizzo, e con un’efficienza energetica al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il MacBook Air al prezzo scontato di 969 euro invece di 1.229 euro. Si tratta di un ottimo sconto del 21%. Da notare che è anche possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 193 euro, senza interessi e costi aggiuntivi, per dilazionare la spesa.

L’offerta è a tempo limitato e le unità in sconto sono poche. Per questo motivo, per aggiudicarsi il MacBook Air con M1 a prezzo scontato, è necessario completare rapidamente l’acquisto dal link qui di sotto:

MacBook Air con M1: è il notebook da comprare su Amazon grazie alla nuova offerta

Il MacBook Air con M1 ha tutto quello che serve per offrire prestazioni al top e un’efficienza energetica straordinaria. Il chip M1 continua ad essere un riferimento assoluto del mercato e viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il display è da 13,3 pollici di diagonale e la tastiera è italiana e retroilluminata. Da notare anche la presenza del sensore di impronte digitali per utilizzare il TouchID per autenticarsi ed accedere rapidamente.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il MacBook Air al prezzo scontato di 969 euro invece di 1.229 euro. Si tratta di uno sconto di oltre 250 euro che garantisce un risparmio netto a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un notebook equilibrato, potente e che consumi davvero poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.