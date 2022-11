MacBook Air M1 a meno di 1000€ su Amazon: corri a prenderlo

Oggi ci siamo tutti in un’offerta davvero interessante su Amazon. Stiamo parlando del MacBook Air nel 2020, quello col processore Apple Silicon M1. Il laptop è uno dei Best Buy di sempre che già da quando è arrivato sul mercato si è imposto come un prodotto mainstream pensato per tutti. È stato osannato dagli utenti ma anche dalla critica per via della bontà del suo innovativo chipset. Il form Factory, richiama i prodotti Intel di qualche anno fa ma è ancora oggi molto bello alla vista ed è piacevole da guardare. Ovviamente è anche molto leggero, perché pesa solo 1,24 kg. E realizzato interamente in alluminio ed è disponibile in tre colorazioni: grigio siderale, argento, oro. Oggi lo portate a casa con soli 999,00 € e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del dispositivo.

MacBook Air M1: perché acquistarlo oggi?

Se lo comprerete da Amazon riceverete dei vantaggi esclusivi; citiamo la garanzia di Apple per un anno ma anche quella di Amazon stessa per ben due. Questo significa che per qualsiasi problematica potrete contattare la casa produttrice e nel primo anno riceverete tutta l’assistenza possibile gratuitamente in un qualsiasi Apple Store del mondo.d’altro canto, potrete chiamare il sito dal quale (in questo caso) e parlare con gli esperti via chat o via telefono. L’assistenza tecnica infatti, risponde tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte. Fra le altre cose dobbiamo dire che si può perfino dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

Questo portatile poi, vanta prestazioni fantastiche sia nell’uso standard che in quello più aggressivo. È un computer pensato per chi studia, per chi lavora con l’immagine o per chi fa programmazione. Pensate che si può perfino fare editing video in 4K HDR senza il minimo lag se utilizzate Final Cut Pro. Gira bene anche DaVinci o Adobe Premiere Pro.

Il processore viene coadiuvato da 8 GB di memoria RAM è da 256 GB di storage interno. Il sistema operativo sarà sempre subito e ricordatevi di aggiornarlo a macOS 13 Ventura per godere di tutte le ultime features che Apple ha pensato per i suoi utenti. MacBook Air M1 a questo prezzo diventa imbattibile.

Con soli 999,00€ vi porterete a casa un device incredibile. Fate presto perché potrebbe andare a ruba in pochissime ore, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.