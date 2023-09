MacBook Air M1 a soli 899€: scopri dove acquistarlo

Approfitta subito di una super offerta imperdibile che ti regala un MacBook Air M1 13″ a soli 899 euro, invece di 1229 euro. Lo trovi adesso solo su Unieuro! Il re dello shopping di tecnologia ti sta offrendo un’opportunità davvero unica per avere un laptop geniale perché potente, ma estremamente leggero e silenzioso. Con 256GB di SSD, ha una capacità di archiviazione soddisfacente e una rapidità di accensione spaventosa.

Dotato del chip Apple M1, ottieni fin da subito prestazioni elevate in un corpo di alluminio estremamente leggero e pratico da portare sempre con te. Inoltre, essendo senza ventole, è super silenzioso e quindi amico della tua concentrazione. Non disturberai nessuno utilizzandolo a scuola, all’università, in biblioteca, sul treno, al lavoro o in qualsiasi altro luogo. Inoltre hai consegna gratuita e possibilità di pagarlo in 3 rate tasso zero.

MacBook Air M1 13″: affidabile a un prezzo bomba

Scegli subito il tuo Apple MacBook Air M1 13″ a soli 899 euro! Un regalo Unieuro per cambiare notebook e passare all’efficienza. Estremamente affidabile, garantisce un’autonomia senza pari per utilizzarlo ovunque e tutta la giornata lontano da casa e senza una presa di corrente per alimentarlo. La sua batteria è infatti potente! Il display Retina da 13 pollici garantisce immagini perfette in ogni occasione.

Acquistalo ora a soli 899 euro, invece di 1229 euro. Grazie a Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 299,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.