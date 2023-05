MacBook Air M1 (256GB) in offerta a prezzo da URLO su ePRICE

Tra gli Sconti in Fuga targati ePRICE di questo inizio settimana, il MacBook Air M1 in offerta a 849,90 euro anziché 1.100 euro è l’affare del giorno. Raramente il rivoluzionario MacBook di Apple con il primo processore proprietario della casa di Cupertino è stato a questo prezzo. Lo avevamo visto sì sotto i 900 euro, ma quasi mai sotto gli 850 euro. Affrettati però, perché quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

MacBook Air M1 in sconto di 250 euro su ePRICE

Ci sono tre buoni motivi per acquistare il MacBook Air M1 su ePRICE. Il primo è il prezzo, di gran lunga il più basso del web (su Amazon nemmeno è disponibile, mentre sui siti online di MediaWorld e Unieuro è in offerta a 999 euro). In pratica, risparmieresti 150 euro sulle offerte dei principali due negozi online di informatica ed elettronica.

Il secondo motivo è la consegna gratuita e la possibilità di pagarlo in tre rate con Oney a fronte di una piccola commissione pari a 11 euro. Il piano rateale prevede un importo della prima rata di 294 euro, mentre la seconda e la terza di 283 euro, per un totale di 860 euro.

Il terzo motivo è che il MacBook Air M1 ancora oggi è una delle macchine migliori di sempre per rapporto qualità-prezzo mai prodotte da Apple, contro cui la concorrenza dei PC Windows fatica a trovare delle risposte convincenti a distanza di 2 anni e mezzo dalla sua uscita.

Aggiungi al carrello ora il MacBook Air M1 per approfittare dell’ultima offerta di ePRICE e risparmiare così 250 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.