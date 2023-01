MacBook Air e iMac (M3) arriveranno quest'anno

Presto vedremo i nuovi MacBook Air e iMac di seconda generazione con processore Apple Silicon M3. A ribadire questa indiscrezione ci ha pensato il portale di Bloomberg in un rapporto appena emerso in rete.

Di fatto è passato pochissimo da quando la compagnia ha presentato i device con chip Silicon M2; proprio di recente abbiamo visto le versioni con M2 Pro e Max e ora scopriamo che ci sono altri computer in cantiere. Il colosso di Cupertino sta lavorando a nuovi dispositivi di fascia “economica” (parliamo di un laptop Air e di un All in One, verosimilmente da 24 pollici).

MacBook Air e iMac M3: cosa aspettarci?

Dal rapporto di Mark Gurman scopriamo poi che questo il chipset Apple Silicon M3 dovrebbe essere costruito con il nodo architettonico a 3 nanometri da TSMC. Il debutto del SoC è previsto per la fine dell’anno o – al massimo – per l’inizio del 2024. Quali sono i PC in arrivo con questa tecnologia? Stiamo parlando del MacBook Air e dell’iMac.

In passato abbiamo letto che l’Air sarebbe arrivato sul mercato in due iterazioni; una da 13 e una da 15 pollici. Su questa seconda versione non si sa molto, anche perché abbiamo letto diversi leaks contrastanti fra loro. Nelle notizie correlate, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ha iniziato la produzione dei chip a 3 nanometri a fine dicembre. Questa soluzione architettonica migliorerà la velocità dei processori next-gen del 15% e ridurrà il consumo energetico del 30%. In ultima istanza, sembra che il chipmaker taiwanese aprirà una filiale negli USA nel 2026.

