MacBook Air da 15 pollici: il prezzo cala ancora, ora è un BEST BUY (anche a rate)

Il MacBook Air da 15 pollici è uno dei migliori notebook sul mercato, grazie alla combinazione unica tra prestazioni, efficienza e un display ampio che incrementa la produttività. Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare il laptop di Apple con un prezzo di 1.279 euro, grazie a uno sconto extra di 100 euro garantito dal codice sconto SETTEMBRE2023. È possibile anche pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air da 15 pollici in offerta al miglior prezzo: è da prendere subito

Il MacBook Air da 15 pollici è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo notebook. La presenza del chip M2, infatti, garantisce prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, oltre che tanta efficienza, con un’autonomia elevata e in grado di soddisfare appieno anche gli utenti più esigenti.

Da notare anche la presenza di un display Liquid Retina da 15 pollici oltre che di una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è, naturalmente, macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Il notebook ha una webcam 1080p e un sistema audio composto da sei altoparlanti e 3 microfoni.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici con un prezzo scontato di 1.279 euro. Lo sconto è ottenibile con il codice promozionale SETTEMBRE2023. L’offerta riguarda la versione 8/256 GB del laptop e consente anche il pagamento in 3 rate mensili senza interessi tramite PayPal. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

