MacBook Air da 15 pollici: a QUESTO PREZZO è davvero IMPERDIBILE (-390€)

Il MacBook Air da 15 pollici è, sempre di più, il notebook da comprare, in particolare in questo periodo di Back to School. Grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare il laptop di Apple al prezzo scontato di 1.259 euro (sfruttando il coupon SETTEMBRE2023). In questo modo, si ottiene uno sconto di 390 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, il MacBook può essere acquistato anche in 3 rate senza interessi. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

MacBook Air da 15 pollici: è imperdibile con quest’offerta

Il MacBook Air da 15 pollici è un concentrato di potenza ed efficienza. Il notebook ha l’ottimo chip M2, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi il display da 15 pollici che risulta molto più comodo da utilizzare rispetto alla versione da 13 pollici.

Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Considerando costi, specifiche e prestazioni, il MacBook Air da 15 pollici è, in questo momento, il notebook da comprare.

Con la nuova offerta eBay in corso in questo momento è possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici al prezzo scontato di 1.259 euro, beneficiando così di uno sconto di 390 euro rispetto al prezzo praticato da Apple tramite il suo store.

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere alla promozione è possibile raggiungere la pagina dedicata al MacBook in offerta tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.