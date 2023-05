MacBook Air da 15": lancio previsto alla WWDC di giugno (RUMOR)

Il prossimo MacBook Air da15 pollici è veramente nell’aria; oramai è certo. Il laptop verrà presentato durante la WWDC 2023 del 5 giugno. Manca meno di un mese al suo debutto completo. Di fatto, in queste ore, secondo fonti interne al DigiTimes, scopriamo che i fornitori hanno iniziato a fare scorta del suddetto dispositivo.

MacBook Air da 15 pollici: cosa sappiamo ad oggi?

Sembra che tutto sia pronto al debutto ma le fonti suggeriscono che le stime di vendita punteranno al ribasso nel corso di quest’anno. Di fatto, nella prima metà dell’anno le spedizioni complessive di PC di Apple sono state deludenti. Si pensa anche che questo modello – troppo simile a quello da 13 pollici, processore compreso – non sia poi così attrattivo per gli utenti.

Stando a quanto suggerisce Mark Gurman di Bloomberg, il lancio del portatile è previsto per la WWDC, così come è avvenuto per il lancio del modello da 13 pollici. Sarà alimentato dal processore M2 e avrà due configurazioni differenti per la GPU, proprio come l’altra iterazione. Ne è convinto Ming-Chi Kuo. Ma cosa ci aspettiamo?

Dunque, il chip interno sarà il medesimo già visto in altri computer della mela, ci sarà una webcam 1080p, la porta di ricarica MagSafe3, due porte Thunderbolt3, il solito jack audio da 3,5 mm e la tastiera con switch a forbice. Non mancherà il solito trackpad con Force Touch e Touch ID al seguito.

