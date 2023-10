MacBook Air da 15" in offerta su Amazon ad un PREZZO DA SOGNO

Il nuovo MacBook Air del 2023 da 15 pollici è un vero portento. Con uno straordinario display Liquid Retina da 15,3″, stiamo parlando del primo MacBook Air dotato di uno schermo ampio, perfetto per l’intrattenimento e la produttività.

La sua struttura in alluminio al 100% riciclato offre un design incredibilmente sottile e leggera, conferendo a questo potente dispositivo un tocco di eleganza senza paragoni. Oggi il MacBook Air del 2023 è in offerta su Amazon a soli 1464€, con oltre 200€ di sconto sul suo normale prezzo di listino. Si tratta di un’offerta imbattibile, che ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare. E sì, ovviamente se lo desideri potrai dividere l’importo in più rate mensili scegliendo il pagamento tramite finanziamento con Cofidis al momento del checkout.

Dotato del potentissimo chip M2, questo MacBook Air ti consente di fare di più in meno tempo grazie alla sua CPU 8-core, GPU 10-core e 8GB di memoria unificata. L’efficienza di questo chip contribuisce anche a garantire fino a 18 ore di autonomia, permettendoti di lavorare senza preoccuparti della batteria che ti abbandona a metà giornata.

Il display Liquid Retina da 15,3″ offre una risoluzione elevata e una luminosità di 500 nit, con un’ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. Ciò significa immagini brillanti e dettagli incredibili che rendono l’esperienza visiva davvero straordinaria. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo MacBook Air è il design silenzioso senza ventola, garantendo un’esperienza completamente silenziosa anche durante l’utilizzo intensivo.

Inoltre, la videocamera FaceTime HD a 1080p e il sistema audio avanzato con sei altoparlanti offrono un’esperienza di comunicazione e intrattenimento senza pari. Il MacBook Air del 2023 è altamente compatibile, con migliaia di app ottimizzate per i chip Apple. App di grande utilizzo come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace funzionano in modo rapido ed efficiente su macOS. E con gli aggiornamenti software gratuiti, il tuo MacBook Air rimarrà al passo con le ultime novità nel tempo, garantendo sicurezza e perfetta efficienza.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare il MacBook Air 2023 in forte sconto su Amazon a soli 1464€! La disponibilità è immediata: ordinalo subito per riceverlo a casa domani grazie ad Amazon Prime. E, ancora una volta, ti ricordiamo che se lo desideri puoi rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile scegliendo il pagamento a rate.

