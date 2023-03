MacBook Air con schermo OLED: debutto previsto per il 2024

Il nuovo MacBook Air con schermo OLED potrebbe arrivare nel 2024, secondo quanto ipotizzano nuovi rumors appena emersi in rete. Questo rumor ci spiazza non poco; considerando che Apple potrebbe lanciare i MacBook Air (2023) da 13 e 15 ” con Apple Silicon M3 a breve, che senso avrebbe svelare un prodotto intermedio pochi mesi dopo? Qui il mistero si complica.

Come molti di voi sapranno, la compagnia di Cupertino sta lavorando ai pannelli OLED di nuova generazione da inserire sui laptop del futuro. Il prossimo anno dunque, vedremo i portatili di ultima concezione con display premium e processori aggiornati. Sembra che manchi davvero poco al loro debutto.

MacBook Air (OLED): cosa sappiamo ad oggi?

Secondo quelli che sono gli ultimi rapporti appena emersi in rete, scopriamo che il prossimo MacBook Air del nuovo anno sarà il primo device con pannello OLED. Il debutto di questo gadget dovrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno, verosimilmente con il primo keynote del 2024. Questo dispositivo dovrebbe utilizzare una tecnologia rivoluzionaria per lo schermo, chiamata “tandem Stack”; ci riferiamo ad un tipo di OLED all’avanguardia che dovrebbe migliorarne la longevità dello stesso, ma anche l’efficienza energetica e la luminosità di base.

Curiosamente, anche se l’Air switcherà all’OLED, i modelli Pro da 14 e 16 pollici continueranno ad avere schermi mini-LED per diverso tempo. Non capiamo il motivo di questa scelta; che sia legata al ProMotion adattivo, ancorato (al momento) ai soli pannelli LCD? Questo potrebbe non avere senso perché gli iPhone hanno unità OLED con refresh rate variabile. Staremo a vedere.

Intanto, come detto in calce, a breve potremmo conoscere i famigerati MacBook Air da 13 e 15 pollici con Apple Silicon M3; al momento non ci sono conferme, ma solo interessanti indiscrezioni. Il debutto di questi portatili è previsto per la WWDC 2024.

