MacBook Air con M2 tuo ad un prezzo RIDICOLO su Amazon (-330€)

I MacBook Air sono la linea di computer portatili prodotti da Apple, forse la più popolare. Si distinguono infatti per il loro design sottile, leggero e elegante, e per le loro prestazioni elevate grazie ai processori di ultima generazione. Ideali per chi cerca un computer portatile versatile, affidabile e innovativo, con una batteria che dura tutto il giorno e un sistema operativo ricco di funzioni, ora puoi averne uno anche tu con questo sconto Amazon.

Il nuovissimo MacBook Air con chip M2 è disponibile infatti a soli 1199 euro invece di 1529 euro, con uno sconto del 22% sul prezzo di listino. Hai la spedizione Prime e la consegna immediata: sarai subito pronto ad utilizzarlo.

MacBook Air con M2: eleganza e potenza al tuo servizio

MacBook Air con M2 è il nuovo modello lanciato da Apple nel 2022. Si tratta di un computer portatile ultra sottile e leggero, ma dalle prestazioni eccezionali. Merito del processore Apple M2 di ultima generazione, che offre una velocità fino a 4,2 GHz e una grafica integrata fino a 10 core. Puoi usare il tuo MacBook Air per lavorare, studiare, giocare o guardare i tuoi contenuti preferiti con una qualità incredibile.

Il laptop dispone di una RAM da 8 GB e di una velocissima SSD da 256 GB per i tuoi dati. La connettività è arricchita da una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

Punto di forza è il display di tipo Retina da 13.6 pollici con più di 500 nits di luminosità, con il supporto di tecnologie come l’ampia gamma cromatica e 1 miliardo di colori per un aspetto visivo che ti lascerà sempre senza fiato.

Hai dunque la grandissima chance di portarti a casa il MacBook Air con M2 su Amazon ad un prezzo ridicolo per quello che vale il PC, approfittando anche della spedizione gratuita ed immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.