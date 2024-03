MacBook Air con M2: ora è al MINIMO STORICO su Amazon con QUEST'OFFERTA

Il MacBook Air con chip M2 è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del notebook di Apple al nuovo minimo storico sullo store. In questo momento, infatti, il laptop, nella versione venduta da Amazon, è disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro. L’offerta riguarda la versione da 13,6 pollici del MacBook Air. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air con M2: a questo prezzo è un vero best buy

Il MacBook Air con chip M2 è il notebook giusto per la maggior parte degli utenti, abbinando prestazioni elevate con un’autonomia al top del mercato. Tra le specifiche tecniche del modello della casa di Cupertino c’è un display Liquid Retina da 13,6 pollici.

Si tratta della dimensione giusta per garantire al notebook di adattarsi al meglio a diversi contesti di utilizzo. Il MacBook Air viene proposto in offerta nella versione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Il sistema operativo è, naturalmente, macOS, costantemente aggiornato da Apple con nuove funzionalità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air con chip M2 al prezzo scontato di 1.099 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il notebook di Apple su Amazon. L’offerta, valida per la versione venduta direttamente da Amazon, riguarda solo alcune colorazioni del notebook. Per accedere allo sconto basta premere sul link qui di sotto e poi aggiungere il MacBook al carrello.