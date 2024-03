MacBook Air con M2: è il notebook da comprare a QUESTO PREZZO su Amazon

Il MacBook Air con chip M2 è protagonista di una nuova offerta Amazon e può ora essere acquistato al prezzo scontato di 1.149 euro, confermandosi come il notebook da comprare oggi oltre che come uno dei modelli più acquistati su Amazon. Da notare che per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, il MacBook Air è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M2: a questo prezzo è un best buy

Il MacBook Air ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il notebook è dotato di un display da 13,6 pollici con il potente ed efficiente processore M2 che viene affiancato da 8 GB di memoria unificata oltre che da 256 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di una tastiera retroilluminata con layout italiano. C’è anche il sistema operativo macOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air M2 al prezzo scontato di 1.149 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. In sconto ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.