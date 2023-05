MacBook Air con M2 con 512 GB a prezzo scontato con QUEST'OFFERTA (-480€, anche a rate)

Il MacBook Air con chip M2 continua ad essere un punto di riferimento del mercato dei notebook: con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare il portatile di Apple al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.879 euro, beneficiando così di uno sconto di 480 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda la versione con 512 GB di SSD, decisamente più completa rispetto alla variante da 256 GB. Scegliendo di pagare con PayPal sarà possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M2 in offerta ad un ottimo prezzo (versione da 512 GB)

Il MacBook Air può contare su di una scheda tecnica completa: il display da 13,6 pollici è di ottima qualità e garantisce dimensioni compatte per il portatile. A gestire il funzionamento del MacBook c’è, inoltre, il chip M2, giusta combinazione di potenza e efficienza. Tra le specifiche, inoltre, troviamo 8 GB di memoria RAM e, per la versione in offerta, ben 512 GB di SSD (la versione da 256 GB, più economica, rischia di “star stretta” con molta semplicità). Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air M2 al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.879 euro, con uno sconto di 480 euro e con la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è l’occasione giusta per assicurarsi il notebook di Apple ad un prezzo veramente accessibile. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

