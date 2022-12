MacBook Air con M2: a QUESTO PREZZO non ha rivali, è da PRENDERE SUBITO

Tra i portatili più interessanti da acquistare in questo momento c’è, senza dubbio, il MacBook Air con M2, vero e proprio punto di riferimento della gamma di laptop di Apple. Con la nuova offerta Amazon, inoltre, è possibile acquistare questo modello ad un prezzo davvero molto conveniente.

Attualmente, infatti, il MacBook Air con M2 viene proposto al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.529 euro con un taglio di prezzo di ben 230 euro che fa la differenza. L’offerta si riferisce al modello Grigio Siderale con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Da notare, inoltre, che è possibile acquistare il MacBook anche optando per il pagamento in 5 rate mensili da 259 euro, senza interessi o costi aggiuntivi di alcun tipo. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

MacBook Air con M2: il notebook del momento è in offerta su Amazon

Il MacBook Air con M2 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni al top, a partire proprio dall’ottimo chip M2 in grado di garantire performance elevate con un consumo di energia ridottissimo. Da segnalare la presenza di un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale e di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD che vanno a completare le specifiche tecniche del laptop.

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il MacBook Air con M2 al prezzo scontato di 1.299 euro invece che 1.529 euro oppure optando per il pagamento in 5 rate mensili da 259 euro, senza interessi. La promozione riguarda la variante Grigio Siderale del laptop. Per sfruttare l’offerta prima che le unità in sconto vadano sold out è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.