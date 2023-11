MacBook Air con M2 a prezzo scontato con il Black Friday di Amazon: è IMPERDIBILE

C’è spazio anche per il MacBook Air con chip M2 tra le tante offerte del Black Friday di Amazon disponibili in questo momento. Il notebook da 13 pollici di Apple, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro, con la possibilità di scegliere tra più colorazioni quella preferita. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Da notare, inoltre, che, tra le offerte del momento, c’è anche il MacBook Air da 15 pollici. In questo caso, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 1.449 euro. La spesa aggiuntiva è giustificata dal display molto più grande e comodo da utilizzare oltre che da un ulteriore incremento dell’autonomia di funzionamento del notebook. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile cliccando sul box qui di sotto.

MacBook Air con M2 è il best buy del momento tra i notebook

Il MacBook Air continua a essere il modello di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook veloce, efficiente e in grado di garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Il laptop di Apple è dotato del chip M2, vero e proprio segreto del successo del progetto. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria condivisa e da 256 GB di SSD.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in occasione del Black Friday è possibile acquistare il MacBook Air con M2 al prezzo scontato di 1.199 euro con la possibilità anche di puntare sulla versione da 15 pollici, ora proposta a 1.449 euro. Si tratta di due ottime offerte, disponibili per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.