MacBook Air con M1 torna in offerta ed è sempre un BEST BUY (anche a rate)

Nonostante il lancio delle versioni con M2, il best buy della gamma MacBook continua ad essere il MacBook Air con M1 che, per rapporto qualità/prezzo, non ha rivali all’interno della gamma Apple. Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento è ora possibile acquistare il laptop al prezzo scontato di 849 euro con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. La versione in offerta è caratterizzata dall’iconica colorazione Grigio Siderale.

MacBook Air con M1: ora in offerta a prezzo scontato si conferma un best buy

Il MacBook Air con il potente ed efficiente chip M1 è, senza dubbio, il modello di riferimento del mercato. Il chip in questione offre prestazioni ottimali e rappresenta una soluzione più conveniente, per rapporto qualità/prezzo, rispetto alla versione con M2. La versione in offerta oggi del MacBook Air M1 è dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD oltre che di un display da 13,3 pollici senza il discutibile notch che caratterizza, invece, tutte le versioni più recenti della gamma MacBook. Lato software, naturlamente, c’è sempre macOS, aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple e sempre arricchito di nuove funzionalità.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 849 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

