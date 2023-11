MacBook Air con M1 in SUPER OFFERTA: ora costa 790€

Il MacBook Air con M1 è sempre di più il notebook da comprare, con un rapporto qualità/prezzo ottimo, ben superiore alla versione con M2. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEDAYS da aggiungere al carrello, è ora possibile acquistare il notebook con un prezzo scontato di 790 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M1: a questo prezzo è un best buy

Il MacBook Air con chip M1 è il notebook da comprare oggi. Il prezzo in costante calo e le sempre ottime prestazioni, infatti, lo rendono la soluzione giusta per tutti gli utenti interessati a un laptop con ottime prestazioni, soprattutto in mobilità.

L’efficienza del notebook è al top del mercato, proprio grazie alla presenza del chip M1. Tra le specifiche ci sono anche 8 GB di memoria condivisa, 256 GB di SSD oltre a un display (senza notch presente sul modello con M2) da 13,3 pollici. Il sistema operativo è macOS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 790 euro. La promozione è da cogliere al volo: il notebook, infatti, a questo prezzo è un best buy assoluto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo di tempo. Le unità disponibili in sconto, infatti, sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.