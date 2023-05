MacBook Air con M1 in offerta a 829€ è davvero IMPERDIBILE (anche a rate)

Il MacBook Air con chip M1 continua ad essere un punto di riferimento del settore dei notebook, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Con la nuova offerta eBay, accessibile grazie all’utilizzo del coupon MAGGIO23EDAYS da aggiungere nell’apposito campo del carrello, è possibile acquistare il laptop di Apple al prezzo scontato di 829 euro con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. L’offerta riguarda la versione Grigio Siderale del notebook, con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

MacBook Air con M1: a questo prezzo è da prendere subito

Il MacBook Air con chip M1 è uno dei modelli di riferimento del mercato. Tutto ruota intorno alla presenza del chip M1, combinazione unica tra potenza ed efficienza, con un funzionamento fanless. Si tratta di un chip di livello assoluto che ha rivoluzionato il mercato, ottenendo risultati più soddisfacenti di M2 in termini di rapporto qualità/prezzo dei notebook che utilizzano il chip. Il MacBook Air in offerta è dotato di un display da 13 pollici e di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è anche una tastiera retroilluminata con layout italiano. La scocca in allumino presenta una colorazione grigio siderale.

Con la nuova offerta eBay, disponibile grazie al coupon sconto MAGGIO23EDAYS, è ora possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 829 euro. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.