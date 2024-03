MacBook Air con M1 in offerta a 769€: è un BEST BUY assoluto

Il MacBook Air con chip M1 diventa sempre più conveniente, confermandosi come il modello di riferimento del mercato, nonostante l’arrivo delle versioni più recenti (e più costose). Per rapporto qualità/prezzo, infatti, il modello con M1 non ha rivali, grazie soprattutto a questa nuova offerta eBay e al codice sconto MARZO24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’acquisto. Attualmente, il notebook di Apple è disponibile al prezzo scontato di 769 euro. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air con M1: a questo prezzo è da prendere subito

Il MacBook Air con M1 ha tutte le carte in regola per essere considerato il notebook da comprare oggi. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è altissimo grazie alla n uova promozione di eBay. Il modello in offerta ha un display da 13 pollici ed è dotato del potente ed efficiente chip M1, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è poi il sistema operativo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 769 euro. Lo sconto aggiuntivo è garantito dal codice MARZO24. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.