MacBook Air a 794€: STREPITOSA OCCASIONE su eBay

Le offerte eBay sembrano destinate ad anticipare gli affari del Black Friday. È il caso di questo MacBook Air con chip M1 che oggi puoi portarti a casa a soli 794 euro, in assoluto il prezzo più basso che puoi trovare in giro o per il web. Tutto quello che devi fare per avere questo sconto è applicare il codice NOVEDAYS prima del pagamento. Il laptop ti sarà spedito a casa tramite corriere espresso.

MacBook Air M1: a questo prezzo è un clamoroso affare

Questo portatile, noto per la sua sottigliezza e leggerezza, è dotato del chip M1 che offre una CPU fino a 3,5 volte più veloce e una GPU fino a 5 volte più potente rispetto alla generazione precedente. Inoltre, il Neural Engine più evoluto mai creato da Apple garantisce prestazioni di machine learning fino a 9 volte migliori.

Il chip M1 è un’autentica rivoluzione nel mondo dei computer. Si tratta del primo chip creato specificamente per il Mac, che integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e molte altre tecnologie su un unico circuito incredibilmente piccolo. Questo SoC (System on a Chip) contiene ben 16 miliardi di transistor ed è in grado di offrire prestazioni straordinarie, efficienza eccezionale e personalizzazione senza precedenti.

Il MacBook Air può affrontare compiti impegnativi come il montaggio video professionale e i giochi con una facilità sorprendente. Anche il machine learning raggiunge nuove vette con il MacBook Air e il chip M1. Le applicazioni possono ora sfruttare il machine learning per migliorare le foto, aumentare la precisione degli strumenti smart e molto altro. Grazie al Neural Engine 16-core, il MacBook Air offre prestazioni di machine learning fino a 9 volte migliori rispetto alla generazione precedente.

Insomma, il MacBook Air con M1 è un vero gioiello tecnologico che unisce potenza, efficienza e prestazioni grafiche straordinarie. E con l’offerta speciale su eBay, puoi portartelo a casa a soli 794,90 euro utilizzando il codice sconto NOVEDAYS. Non lasciarti scappare questa strepitosa occasione di avere un nuovo fantastico portatile tra le mani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.