MacBook Air a 325€: NON è un sogno, è il ricondizionato CERTIFICATO di Amazon

Hai mai sognato di possedere un MacBook Air, ma il prezzo ti ha sempre fermato? Oggi abbiamo una notizia che ti farà saltare dalla sedia. Su Amazon, c’è un’offerta che ti permetterà di realizzare il tuo sogno senza svuotare il portafoglio. Stiamo parlando di un modello del 2017, ricondizionato e certificato, praticamente come nuovo, a un prezzo che non ti aspetti: solo 325€! Tutto questo è possibile grazie alla combinazione di due fattori: l’eccellente servizio Amazon Renewed e uno sconto a tempo limitato, disponibile solo su pochi pezzi. Completa il tuo ordine al volo, se il prodotto è ancora disponibile. lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite.

Un MacBook Air a Prezzo di Occasione

Questo computer è noto per il suo design elegante, la sua leggerezza e le sue prestazioni eccezionali. Questo modello del 2017 non fa eccezione. È dotato di un processore Intel Core i5 da 1,6 GHz, 4 GB di RAM e un SSD da 128 GB. Il suo schermo da 13,3 pollici offre una risoluzione di 1440×900 pixel, perfetta per lavorare, guardare film o navigare sul web. E non dimentichiamo il sistema operativo macOS 10.14 Mojave, che offre un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Ricondizionato e Certificato: Come Nuovo

Ma cosa significa esattamente “ricondizionato e certificato“? Significa che questo MacBook Air (valutato come in “condizioni eccellenti“) è stato ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Non è certificato da Apple, ma è garantito da Amazon Renewed per un anno. Questo significa che se non funziona come previsto, puoi chiedere la sostituzione o il rimborso entro un anno dal ricevimento. Inoltre, la batteria di questo MacBook Air supera l’80% di capacità rispetto al nuovo, garantendo un’autonomia eccellente.

Un Prezzo Incredibile

Il prezzo di questo MacBook Air ricondizionato è di soli 325€. Sì, hai letto bene. Un MacBook Air a meno di un terzo del prezzo di un modello nuovo. È un’occasione da non perdere, soprattutto se consideri che il prodotto è praticamente come nuovo e con un anno di garanzia.

Se hai sempre desiderato un MacBook Air, questa è l’occasione che stavi aspettando. Non perdere questa offerta incredibile. Un eccellente modello del 2017, ricondizionato e certificato da Amazon Renewed, a soli 325€. Non aspettare, potrebbe esaurirsi in fretta: completa adesso il tuo ordine e ricevilo con spedizioni super veloci e gratuite garantite in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.