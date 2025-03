MacBook Air 2024 con M3, 16+256GB: sconto Amazon, il prezzo scende sotto i 1000 euro

Su Amazon hai la possibilità di acquistare il potentissimo e leggero MacBook Air da 13 pollici con chip M3, 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD ad un prezzo che non si vedeva da tempo: oggi è tuo a soli 999 euro invece di 1119 e al checkout puoi anche abilitare il pagamento a rate.

MacBook Air 13″ con M3: un concentrato di potenza ed eleganza

MacBook Air da 13 pollici con chip M3 è un laptop leggero, potente e dal design impeccabile ed elegante. Il chipset formato da CPU e GPU 8-core garantisce performance eccezionali per ogni genere di attività, anche in multitasking.

Tutto ciò viene esaltato da un meraviglioso display Liquid Retina da 13,6 pollici, con supporto per un miliardo di colori con immagini nitide e dettagliate, perfetto per chi lavora con grafica, foto e video. La batteria dura fino a 18 ore e il design ultrasottile sono delle combinazioni che lo rendono ideale per essere portato e utilizzato ovunque.

A completare il quadro abbiamo la videocamera HD a 1080p, i tre microfoni e i quattro altoparlanti con audio spaziale , insieme a porte Thunderbolt, MagSafe, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Al prezzo di 999 euro è un affare da non farti scappare, anche a rate.