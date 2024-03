MacBook Air 2023 in offerta su Amazon: il prezzo scende ai minimi

Il nuovo MacBook Air 2023 con chip M2 si posiziona al vertice della categoria dei laptop ultraleggeri, offrendo una combinazione senza precedenti di prestazioni, autonomia e design. Con uno sconto del 15%, oggi può essere tuo al prezzo speciale di soli 1.598,00€.

Il design sottile e leggero del MacBook Air, realizzato in alluminio 100% riciclato, non solo testimonia l’impegno di Apple verso la sostenibilità, ma rende questo laptop incredibilmente portatile senza sacrificare la robustezza. Il display Liquid Retina da 15,3″ eleva l’esperienza visiva grazie alla sua luminosità di 500 nit, ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori, garantendo immagini brillanti e dettagli mozzafiato per ogni tipo di contenuto.

Al cuore del MacBook Air c’è il chip M2 di Apple, che con la sua CPU 8-core e GPU 10-core, abbinata a 8GB di memoria unificata, offre prestazioni eccezionali per multitasking, editing video e grafica avanzata. Questo, unito a un’autonomia fino a 18 ore, assicura che il MacBook Air sia pronto ad accompagnarti per tutta la giornata senza necessità di ricarica.

Il MacBook Air ha un design senza ventola, che garantisce un funzionamento completamente silenzioso, anche sotto sforzo, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro tranquilli o per l’uso notturno.

Le videochiamate raggiungono un nuovo livello di qualità con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array, offrendo immagini nitide e un audio chiaro. Il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale trasforma ogni sessione di ascolto in un’esperienza coinvolgente, sia che tu stia ascoltando musica, guardando film o partecipando a riunioni online.

Il MacBook Air 2023 con chip M2 è una scelta eccellente per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che cercano un laptop potente, versatile e ultra-portatile. Approfitta di questa offerta e acquistalo subito risparmiando!