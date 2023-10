MacBook Air (2023) da 15": sconto IMMEDIATO del 6% su Amazon, correte

Se siete alla ricerca di un nuovo computer per il lavoro, per l’università, per la creazione di contenuti, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Si chiama MacBook Air (2023) ed è un portatile eccezionale, leggerissimo, potentissimo (visto che presenta il SoC M2) ed ha un’autonomia degna di nota. Grazie agli sconti di Amazon poi, potrete portarvelo a casa con un prezzo irrisorio: solo 1556,41€ al posto di 1649,00€, con uno sconto immediato del 6% sul valore di listino. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy, uno dei laptop più venduti di tutta l’intera categoria. Costa poco ma offre tanto e ci sono tantissimi vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce: vediamoli insieme.

MacBook Air (2023): laptop top, prezzo low-cost

Rispetto al modello da 13″, questo Air (2023) dispone di uno schermo Retina LCD IPS da 15 pollici che si vede benissimo in ogni scenario di utilizzo. Ci sono due speaker in più (il sound è veramente grandioso) e ha una batteria ancora più capiente (l’autonomia è il suo punto di forza). Non di meno, dispone della medesima scheda tecnica composta da 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e da un processore Apple Silicon M2. Il trackpad è ampio e generoso e supporta le gestures e la tastiera è super ergonomica.

Con Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata (oltre che gratuita) in meno di 24 o 48 ore, a seconda del vostro domicilio. Potrete dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, cosa non da meno, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 1556,41€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.