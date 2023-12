MacBook Air (2023) da 15": sconto FOLLE del 10%, compralo ADESSO

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa: il meraviglioso MacBook Air (2023) da 15″ con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa solo 1477,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché l’offerta è vantaggiosissima. Rispetto al valore di listino andrete a risparmiare il 10%; di fatto, il prezzo originale sarebbe di 1649,00€. Cosa aspettate a prenderlo quindi? Il modello in questione è in colorazione grigio siderale e con il noto portale di e-commerce avrete perfino la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; ovviamente non dovrete nemmeno pagare le spese di spedizione: saranno incluse nel costo del prodotto.

MacBook Air (2023) da 15″: ecco perché devi comprarlo

Questo fantastico laptop di casa Apple è sensazionale: è leggero, veloce, prestante, dispone di un processore Apple Silicon M2, di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio su SSD. Ha uno schermo da 15″ Retina LCD IPS con notch che cela la webcam e presenta cornici sottili intorno al pannello. La tastiera è ergonomica, ha tanti speaker a bordo e il trackpad è ampio e generoso (e ovviamente supporta le gestures). L’autonomia è al top grazie alla batteria integrata e la potenza scaturita da questa macchina è esagerata.

Come detto, il MacBook Air (2023) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1477,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire perché a questa cifra è da prendere al volo; potrai perfino dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrai accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di problematiche o di ripensamenti. Corri a prenderlo, ma affrettati prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.