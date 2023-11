MacBook Air (2023) da 15": risparmio SUPER, oggi è in sconto del 12% (-200€)

Clamoroso sconto quello che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso laptop fanless di Apple, il MacBook Air (2023) da 15″, il device più venduto della sua categoria, si trova a soli 1449,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo considerando che il valore di listino è di 1649,00€. Cosa aspettate, dunque? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello in questione è quello in colorazione “midnight” con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD. Con un costo così deve essere vostro.

MacBook Air (2023): il miglior laptop del momento

Questo portatile è veramente spaziale: ha un profilo sottilissimo, è super leggero, è fanless (quindi privo di ventole), ha uno schermo grande e generoso, LCD IPS Retina, con notch al seguito che cela la webcam e cornici sottili. La tastiera è super comoda e confortevole e ha due speaker in più rispetto all’iterazione da 13″. L’autonomia è eccellente visto che vi permetterà di uscire di casa la mattina con il 100% e di non doverlo mai ricaricare quando siete in mobilità. Ad ogni modo, si potrà usufruire della fast charge via MagSafe o mediante USB Type-C. Il processore di bordo invece, è l’ottimo Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 1449,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è veramente incredibile. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, e si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis. Non dimenticate che avrete diritto al reso gratis entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.