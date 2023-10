MacBook Air (2023) da 15": questo è il miglior LAPTOP da comprare OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile di casa Apple veramente strepitoso: è il magnifico MacBook Air (2023) da 15 pollici presentato pochissimi mesi fa e che, in poco tempo, è diventato un best buy fra gli utenti. Di fatto, è arrivato con un prezzo vantaggioso di 1649,00€ ma adesso, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 1464,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è in colorazione “grigio siderale” e vanta 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD super veloce. Non lasciatevi sfuggire un’occasione come questa. Se stavate aspettando il momento ideale per acquistare un nuovo portatile, questa è la promozione che farà al caso vostro.

MacBook Air (2023) da 15″: ecco perché dovete comprarlo

Oltre ad essere un prodotto leggerissimo, questo è un laptop eccezionale, potentissimo, dotato di un processore Apple Silicon M2 (lo stesso chip che ritroviamo nel MB Air da 13″ e negli iPad Pro del 2022), coadiuvato da 8 GB di RAM (memoria unificata) e da 256 GB di SSD. In poche parole, le prestazioni saranno al top e il device risulterà perfetto per le operazioni di amministrazione, per lo studio, per lavorare ai file in 4K e non solo. Va benissimo quindi sia per gli studenti che per i lavoratori. Inoltre, pesa pochissimo ma ha un pannello generoso da 15 pollici LCD Retina che assicura una visione dei contenuti superlativa. Rispetto alla controparte da 13″, troviamo due speaker in più e una batteria più generosa che assicura quindi un’autonomia complessiva da “primo della classe”.

Acquistando questo MacBook Air (2023) da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo, avrete le spese di spedizione comprese nel prezzo dell’articolo. Potrete anche dilazionare l’importo complessivo del laptop in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 1464,00€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.