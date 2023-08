MacBook Air (2023) da 15": la domanda è più debole del previsto

Sembra che la domanda di MacBook Air (2023) da 15 pollici sia più bassa del previsto; a dirlo, un nuovo rapporto del DigiTimes appena pubblicato sul web che cita fonti vicine alla catena di fornitura della compagnia. Le spedizioni di questo laptop pare che siano state inferiori del 50% rispetto a quanto preventivato dalla società.

MacBook Air (2023) da 15″: le ragioni delle vendite non eccellenti

Il motivo è semplice: lo stallo del mercato dei notebook causato proprio dall’ottima qualità dei prodotti della mela. Di fatto, con PC come il MacBook Air M1 o Pro da 13″ M1 che si trovano a prezzi bassissimi ma che vanno ancora troppo bene, gli utenti non cambiano computer come un tempo. I SoC Apple Silicon sono stati un’arma a doppio taglio per Apple, a quanto pare. Per far fronte ai primi risultati non proprio ottimali registrati dalla compagnia, pare che i fornitori abbiano chiesto una riduzione delle spedizioni di questo MacBook Air.

Il PC però, è ottimo; è stato lanciato un mese fa durante la WWDC; il prezzo di partenza da noi è di 1649,00€ ma spesso si trova in offerta. Ha un design identico a quello del modello da 13″ con un pannello più grande e con due speaker extra. La batteria è esagerata e dura tantissimo ed è un’ottima soluzione per professionisti, designer, video editor e studenti.

Ad ogni modo, il laptop è eccezionale, al netto delle critiche e dei dati di vendita; lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 1594,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; è la versione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD.Ci sono quattro colorazioni tra cui scegliere e sono tutte molto belle: midnight, silver, galaxy, champagne. Con Amazon avrete diritto alla consegna celere, a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e ci sarà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

