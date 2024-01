MacBook Air (2023) da 15": il miglior laptop da comprare OGGI

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente spettacolare: l’ottimo MacBook Air (2023) con schermo da ben 15″ e processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD, si porta a casa ad un prezzo spettacolare. Di fatto, sarà vostro con 1499,00€ al posto di 1649,00€, andando così a risparmiare circa 150€ sul valore di listino. Il nostro consiglio, come sempre, è quello di affrettarvi e di acquistarlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è imperdibile, quindi cosa aspettate?

MacBook Air (2023): ecco perché comprarlo

Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto poi a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fra le altre cose, è presente un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, con il rivenditore. Si può infine, usufruire del reso gratuito fino ad un mese all’acquisto e la consegna sarà celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dall’ordine.

Questo MacBook Air è il portatile da 15 pollici più venduto e apprezzato degli ultimi mesi; ha uno schermo LCD IPS Retina super luminoso e definito, con cornici sottili e notch per la webcam. È interamente costruito con una scocca di alluminio riciclato (è in colorazione grigio siderale, ma volendo c’è anche in argento, in mezzanotte e in galassia). Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata (RAM) e da ben 256 GB di spazio su SSD.

Come non citare la presenza di una batteria capiente che promette fino a 18 ore di autonomia con una singola carica e che si ricarica rapidamente mediante MagSafe o attraverso l,a porta USB Type-C. Gode di un design fanless, super silenzioso e privo di ventole. Ha un trackpad ampio e generoso, dispone di un sistema di sei speaker sotto la scocca e presenta una tastiera ergonomica ed evoluta. A soli 1499,00€ questo MacBook Air (2023) da 15″ è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.