MacBook Air (2023) da 15": il laptop da comprare per Natale

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop per lo studio, per il lavoro, che sia al tempo stesso, sia potente che leggerissimo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama MacBook Air (2023), ha uno schermo da 15″, un processore Apple Silicon M2 ed è costruito, ovviamente, dal colosso di Cupertino. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, è identico alla controparte da 13″ uscita lo scorso anno, ma presenta un pannello più generoso, ha una batteria più capiente e due speaker aggiuntivi. È ideale per chi vuole un prodotto fanless, compatto e perfetto per utilizzarlo in completa mobilità. Se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi e fatelo vostro adesso: a questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza rinunce. Grazie agli sconti folli di Amazon si porterà a casa al prezzo speciale di 1478,00€ al posto di 1649,00€. Il modello in questione vanta 8 GB di memoria unificata, ha un SSD da 256 GB ed è in colorazione grigio siderale.

MacBook Air (2023): ecco perché devi comprarlo oggi

Questo laptop di Apple è pazzesco: è potentissimo, dispone di un processore Apple Silicon M2 super potente che assicura performance strepitose in ogni contesto (con questo device si può anche montare un video in 4K senza il minimo problema) ed è silenziosissimo visto che non possiede ventole; ha una tastiera ergonomica, un trackpad generoso e uno schermo LCD Retina da 15 pollici con notch per la webcam. La batteria dura tantissimo e promette un giorno intero di autonomia con una singola carica e sappiate che si ricarica con la MagSafe o con la porta USB Type-C.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con Creditline di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? A 1478,00€ è un best buy.

