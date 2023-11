MacBook Air (2023) da 15" con M2: sconto del 4% su Amazon, spedizioni gratuite

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop fanelss grande ma potente, con un processore all’avanguardia, super sottile, leggero e con un’autonomia top, oggi vi suggeriamo di prendere seriamente in considerazione il MacBook Air (2023) con processore Apple Silicon M2 e schermo da 15,6″, un prodotto sensazionale che si trova in super sconto al prezzo speciale di 1574,99€ al posto di 1649,00€, spese di spedizione incluse.

MacBook Air (2023): il miglior laptop da 15″

Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra si presenta come un best buy senza paragoni e senza rivali, soprattutto in questa fascia di mercato. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in realtà, in occasione delle festività natalizie questo periodo è stato posticipato fino al 31 gennaio 2024) e sappiate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. Non di meno, avrete un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Siate veloci, dunque.

Il MacBook Air (2023) è un portatile leggero, dotato di una scocca unibody in alluminio (è disponibile in quattro colorazioni) e ha uno schermo LCD IPS Retina da 15,6″ con notch che cela la webcam. Ci sono tanti speaker evoluti a bordo e vi è una pratica tastiera ergonomica con trackpad di grandi dimensioni al seguito (comodissimo per le gestures). Ci sono due porte Thunderbolt USB Type-C e c’è una grande batteria sotto la scocca che assicura fino a 18 ore di autonomia in riproduzione video. Si ricarica mediante Type-C o sfruttando la porta proprietaria MagSafe. Vi ricordiamo che il caricatore da 67W è incluso nella confezione di vendita e che il cavo è in nylon intrecciato, super resistente e robusto. A soli 1574,99€ questo portatile è eccezionale: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.