MacBook Air (2023) con M2 a soli 1149€ su Amazon: compralo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop leggero, potente, versatile, adatto a mille utilizzi, con un bel design, una potenza inaudita e un’autonomia degna di nota, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 con 8 GB di memoria unificata e con ben 256 GB di memoria su SSD interno. Capite bene che si tratta di un portatile fanless, ovvero privo di ventole, che pesa poco più di 1,2 Kg e che costa solo 1149,00€ nella sua iterazione color Midnight. A questa cifra è difficile trovare PC così performanti; l’M2 infatti, riesce a compiere veri e propri miracoli sotto tutti i punti di vista. Consente di godere di altissime prestazioni anche con le operazioni più impegnative come l’editing video in 4K e la produzione di musica. Fate presto se siete interessati a questo gioiello: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, la promo potrebbe finire a breve.

MacBook Air (2022) da 13″ con M2: best buy assoluto

Questo MacBook Air (2022) consente di avere performance di alto profilo e il merito è anche degli 8 GB di memoria unificata e dell’SSD super veloce da ben 256 GB. Si può utilizzare il laptop per moltissime operazioni e non rimarrete mai a corto di energia. L’autonomia è degna di nota; con una singola carica dura tantissimo e si può ricarica mediante MagSafe o sfruttando la porta USB Type-C (ce ne sono due sul frame sinistro). Fra le altre cose, è leggerissimo e super silenzioso, adatto agli ambienti di lavoro come biblioteche o aule studio.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1149,00€ con 8 GB di memoria unificata e con ben 256 GB di SSD; fate presto, anche perché avrete accesso al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e potrete dilazionare l’importo in comode rate. Potrete ricevere il MacBook Air (2023) entro 24 o 48 ore; siate veloci.

