MacBook Air (2022): TUO con il 15% di sconto su Amazon

Il MacBook Pro (2022) è uno dei migliori prodotti di casa Apple del 2023. Considerate che è uno dei pochi gadget innovativi di quest’anno, che ha subito un profondo restyling strutturale in ogni suo aspetto. Ora troviamo un design che richiama quello dei Pro da 14 e 16 pollici, il pannello da 13,6 pollici con noth per la selfiecam, una nuova colorazione meravigliosa (Midnight) e il cavo di ricarica MagSafe con tanto di porta proprietaria al seguito. Non di meno presenta un chipset di nuova generazione: stiamo parlando dell’Apple Silicon M2 che ha aumentato le performance senza sacrificare la compattezza del device. E in più l’autonomia è davvero degna di nota.

Questo gioiellino è approdato in commercio a 1529,00€ ma grazie allo street Price di Amazon si può portare a casa a soli 1299,00€ con spese di spedizione gratuite incluse. Comprandolo da questo sito si avrà diritto ad un anno di garanzia con l’azienda produttrice e a due anni di garanzia dal portale di Jeff Bezos. Pensate che l’assistenza tecnica è qualcosa di incredibile: gli operatori risponderanno alle vostre richieste in chat o via telefono tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte. Non rimarrete mai delusi da questo servizio.

MacBook Air (2022): cosa può fare?

Questo è un laptop per tutti, studenti, lavoratori e non solo. È adatto a chi fa editing fotografico, a chi monta video, ai content creator, agli universitari, a chi fa la tesi, a chi scrive online e non solo. Qualcuno lo adopera anche per fare illustrazioni o per fare programmazione.

È così versatile che non si può descrivere. In più la sua autonomia è spaziale: può fare ore ed ore di uso intenso con una singola carica. E poi pesa pochissimo: solo 1,24 kg. Non vi peserà mai nello zaino. Approfittate di questa promozione per farlo vostro a soli 1299,00€.

