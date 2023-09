MacBook Air (2022): sconto folle su Amazon, lo paghi solo 1199€

Il nuovo MacBook Air (2022) da 13″ è in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di soli 1199,00€, spese di spedizione incluse. A questa cifra, il portatile è un vero best buy anche perché dispone di specifiche tecniche all’avanguardia in un corpo compatto e leggero. Di fatto, pesa solo 1,2 Kg, è sottilissimo (anche se ha perso il famoso design “a cuneo” che ha caratterizzato la line-up sin dalla sua uscita), è potente (grazie al processore di cui è dotato, basato su architettura ARM), dispone del connettore MagSafe per la ricarica e ha un pannello Retina LCD IPS da 13,6″ con notch e cornici sottili. La tastiera è grande e i tasti si pigiano bene, mentre il trackpad è generoso e supporta la gestures.

MacBook Air (2022): tanti motivi per acquistarlo

Il MacBook Air (2022) presenta un processore Apple Silicon M2 di ultima generazione, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 GB di storage su SSD. Il prodotto è un gadget compatto, leggero, potentissimo, con due porte a bordo (USB Type-C in prima linea) e un jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate. Riesce a far girare fluidi tutti i software, da Photoshop a DaVinci Resolve; con questo si può fare leggero editing video in 4K e fotoritocco professionale. Va bene per gli studenti e per i videomaker alle prime armi. Non di meno, è eccellente nelle operazioni di amministrazione e di scrittura.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Ci sarà la possibilità di farsi spedire il prodotto direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio e, in secondo luogo, avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 1199,00€ questo MacBook Air (2022) è un best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.