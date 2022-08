MacBook Air 2022 scende ancora: PREZZO in SUPER DISCESA

Il nuovo MacBook Air (2022) sta scendendo lentamente di prezzo; finalmente, il portatile next-gen di casa Apple oggi può essere vostro a soli 1511,00€.

MacBook Air 2022: fallo tuo, ora

Ovviamente il computer viene venduto e spedito da Amazon, quindi la transazione sarà super sicura e la disponibilità è immediata. Comprarlo da Amazon conviene per tantissimi motivi; intanto avete diritto alla spedizione veloce con Prime, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, tutti i prezzi sono comprensivi di Iva e volendo, in alcuni casi, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Credit line. Fra le altre cose citiamo anche l’assistenza clienti attiva tutti i giorni anche nei festivi, sette giorni su sette fino alla mezzanotte. Non di meno, la garanzia di Apple dura un anno e quindi vuol dire che lo potrete portare in qualsiasi Apple Store e vedo ripareranno gratuitamente in pochissime ore. Altrimenti, avrete la garanzia di due anni di Amazon che farà sì che per qualsiasi problema vi basterà parlare con il supporto tecnico qualificato sempre pronto per voi.

Il MacBook Air 2022 viene venduto in Quattro frizzanti moderazione, me la più interessante e sicuramente è quella Mezzanotte che però trattiene troppo le impronte. Il laptop è senza ventole quindi non farà mai rumore e non scalderà mai. In più, è sottilissimo ma anche leggerissimo: questo vuol dire che peserà solo 1,24 kg.

Lo schermo è un’unità Liquid Retina da 13,6” molto risoluto e con angoli di visuale perfetti, anche se si tratta di un LCD. C’è la webcam in alta risoluzione e ci sono gli speaker stereo con supporto all’audio spaziale.

Comprarlo a 1511 € nella versione da 8 GB di RAM 256 GB di memoria interna è davvero conveniente, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito. È un vero affare e oggi può essere vostro con un prezzo intrigante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.