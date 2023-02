MacBook Air (2022): prezzo più basso di sempre su eBay

Su eBay sono sempre presenti delle interessanti offerte, ma questa è veramente incredibile perché riguarda uno dei prodotti più alla moda del momento e meno incline agli abbassamenti di prezzo. Stiamo parlando del MacBook Air 2022 nella sua versione da 8 GB RAM e 256 GB di SSD interno che si porta a casa al prezzo di 1.169,90 euro invece di 1.269,90 euro. Tutto quello che dovrete fare è inserire il coupon sconto CASA23 in fase d’acquisto.

MacBook Air (2022): caratteristiche principali

Riprogettato attorno al nuovissimo chip M2, MacBook Air è assurdamente sottile e il suo robusto guscio in alluminio racchiude performance ed efficienza straordinarie. È il portatile ultraveloce e ultraversatile per lavorare, giocare e creare, come e quando volete. Con M2 inizia una nuova generazione di chip Apple, ancora più veloce ed efficiente di M1. La CPU 8‑core ha la potenza per fare di più a tutta velocità, mentre la GPU fino a 10‑core permette di creare immagini e animazioni mozzafiato. Il media engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, e la batteria dura fino a 18 ore, per lavorare o giocare dal mattino alla sera.

Il fantastico display Liquid Retina da 13,6″ è il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air, e supporta un miliardo di colori. Il testo è ultradefinito, e foto e film sono più vividi e brillanti, con un contrasto elevato e dettagli nitidissimi. Con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array darete sempre il meglio di voi nelle videochiamate e il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale vi dà un suono pieno e avvolgente.

