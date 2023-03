MacBook Air (2022): nuovo MINIMO STORICO su Amazon (solo 1199,99€)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa, una di quelle che vi fa strappare i capelli dalla felicità (in senso figurato, ovviamente). In poche parole, abbiamo scoperto che il MacBook Air del 2022, quello con il processore Apple Silicon M2, lo portate a casa con soli 1199,99 €. Capite bene che il risparmio è davvero favoloso visto che di listino costerebbe oltre 1529,00 €. Risparmierete ben 300 € e anche di più sul prezzo originale; ma ci state ancora pensando? Non siate sciocchi, questa è un’occasione con i fiocchi, e abbiamo fatto anche la rima.

MacBook Air 2022, perché non acquistarlo oggi?

La nostra domanda è ovviamente provocatoria, perché noi vi consigliamo immediatamente di comprare questo computer leggero e portatile perché non ne potrete più fare a meno. Pensate che acquistandolo da Amazon riceverete vantaggi esclusivi: vediamo per esempio le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Tra le altre cose vi dobbiamo ricordare che si può dilazionare l’importo del computer in comode rate grazie al servizio di Cofidis o mediante il sistema interno del portale a tasso zero.

Questo MacBook Air 2022 è un gioiello: non pensateci troppo perché lui è leggero, ha un’ottima autonomia, è un processore che vi garantirà performance inimmaginabili. Con questo laptop riuscirete perfino a montare video in 4K, a fare post produzione grafica senza il minimo problema, ma non solo. È un pc perfetto per gli universitari perché è leggero, costa il giusto e poi, ha un design alla moda e accattivante. Non perdete quest’occasione fate vostro il portatile più venduto del mercato a soli 1199,99 €, spese di spedizione compresa nel prezzo, non fatevelo ripetere due volte.

Essendo senza ventole poi, sarà leggero e silenziosissimo, ottimo per gli ambienti universitari o scolastici. È comodo pure per i content creator che vogliono viaggiare leggeri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.