MacBook Air 2022 in offerta su Amazon: il prezzo è irresistibile

Il nuovissimo MacBook Air 2022 con chip M2 offre un design incredibilmente sottile, pesando solo 1,24 kg, rendendolo il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Equipaggiato con la potente CPU 8-core, GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, questo laptop ultraversatile ti consente di lavorare, giocare e creare a tutta velocità. Oggi è in offerta su Amazon, dove può essere acquistato al prezzo vantaggioso di 1.199,00€ anziché 1.349,00€.

Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, il MacBook Air offre fino a 18 ore di autonomia, garantendo che ti segua giorno e notte senza problemi. Il display Liquid Retina da 13,6″ offre immagini spettacolari e dettagli incredibili con oltre 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori.

Le caratteristiche avanzate includono una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale, offrendo una qualità visiva e sonora superiore. Con opzioni di connettività come la porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie, il MacBook Air è flessibile e adatto a tutte le tue esigenze.

Facile da usare e dotato di una potenza disarmante, questo MacBook Air è disponibile a un prezzo scontato del 11%, solo 1.199,00€ anziché 1.349,00€ su Amazon. Acquista ora per ottenere un laptop potente e portatile per tutte le tue attività quotidiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.